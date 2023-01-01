1 روبل بيلاروسي إلى ريال سعودي

تحويل BYN إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١ byn
١٫٤٩ sar

1.00000 BYN = 1.48577 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:0 UTC
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BYN إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.080489.34611.46881.670380.9553518.4394
1GBP1.1694511.2636104.4961.717861.953621.1172421.5661
1USD0.92560.79139182.69721.35951.546070.884217.0672
1INR0.01119240.009569730.012092310.01643950.01869560.0106920.206382

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / ريال سعودي
1 BYN1.48577 SAR
5 BYN7.42885 SAR
10 BYN14.85770 SAR
20 BYN29.71540 SAR
50 BYN74.28850 SAR
100 BYN148.57700 SAR
250 BYN371.44250 SAR
500 BYN742.88500 SAR
1000 BYN1485.77000 SAR
2000 BYN2971.54000 SAR
5000 BYN7428.85000 SAR
10000 BYN14857.70000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / الروبل البيلاروسي
1 SAR0.67305 BYN
5 SAR3.36526 BYN
10 SAR6.73053 BYN
20 SAR13.46106 BYN
50 SAR33.65265 BYN
100 SAR67.30530 BYN
250 SAR168.26325 BYN
500 SAR336.52650 BYN
1000 SAR673.05300 BYN
2000 SAR1346.10600 BYN
5000 SAR3365.26500 BYN
10000 SAR6730.53000 BYN