ألف روبل بيلاروسي إلى زلوتي بولندي

تحويل BYN إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

1000 byn
1637.39 pln

1.00000 BYN = 1.63739 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:54 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BYN إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 PLN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.080489.34771.468861.670380.955318.4434
1GBP1.1695911.2636104.4981.717931.953621.1173121.5708
1USD0.92560.79139182.69871.359551.546070.884217.0709
1INR0.01119220.009569550.012092110.01643980.01869530.01069180.206423

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / الزلوتي البولندي
1 BYN1.63739 PLN
5 BYN8.18695 PLN
10 BYN16.37390 PLN
20 BYN32.74780 PLN
50 BYN81.86950 PLN
100 BYN163.73900 PLN
250 BYN409.34750 PLN
500 BYN818.69500 PLN
1000 BYN1637.39000 PLN
2000 BYN3274.78000 PLN
5000 BYN8186.95000 PLN
10000 BYN16373.90000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / الروبل البيلاروسي
1 PLN0.61073 BYN
5 PLN3.05363 BYN
10 PLN6.10727 BYN
20 PLN12.21454 BYN
50 PLN30.53635 BYN
100 PLN61.07270 BYN
250 PLN152.68175 BYN
500 PLN305.36350 BYN
1000 PLN610.72700 BYN
2000 PLN1221.45400 BYN
5000 PLN3053.63500 BYN
10000 PLN6107.27000 BYN