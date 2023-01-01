بولا بوتسواني إلى كيات ميانماري

تحويل BWP إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

1000 bwp
153825 mmk

1.00000 BWP = 153.82500 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 7:3 UTC
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BWP إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.064688.52951.435511.65890.957518.1948
1GBP1.1579411.2327102.5081.662171.920841.1087321.0677
1USD0.93930.811227183.15751.34841.558240.899417.0907
1INR0.01129570.009755310.012025410.0162150.01873840.01081560.205522

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / Myanma Kyat
1 BWP153.82500 MMK
5 BWP769.12500 MMK
10 BWP1538.25000 MMK
20 BWP3076.50000 MMK
50 BWP7691.25000 MMK
100 BWP15382.50000 MMK
250 BWP38456.25000 MMK
500 BWP76912.50000 MMK
1000 BWP153825.00000 MMK
2000 BWP307650.00000 MMK
5000 BWP769125.00000 MMK
10000 BWP1538250.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / Botswanan Pula
1 MMK0.00650 BWP
5 MMK0.03250 BWP
10 MMK0.06501 BWP
20 MMK0.13002 BWP
50 MMK0.32504 BWP
100 MMK0.65009 BWP
250 MMK1.62522 BWP
500 MMK3.25045 BWP
1000 MMK6.50089 BWP
2000 MMK13.00178 BWP
5000 MMK32.50445 BWP
10000 MMK65.00890 BWP