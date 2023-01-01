دولار بربادوسي إلى ليو روماني

تحويل BBD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 bbd
2314.43 ron

1.00000 BBD = 2.31443 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 4:36 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BBD إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BBD → 0 RON
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0636588.37341.434861.660010.9572518.2167
1GBP1.1584111.2322102.3771.662241.923061.1088921.1034
1USD0.940150.811557183.0851.3491.560670.917.1266
1INR0.01131560.009767790.012035910.01623640.0187840.01083230.206133

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بربادوسي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BBD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BBD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بربادوسي

BBD إلى USD

BBD إلى SGD

BBD إلى EUR

BBD إلى ZAR

BBD إلى GBP

BBD إلى CAD

BBD إلى NGN

BBD إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بربادوسي / Romanian Leu
1 BBD2.31443 RON
5 BBD11.57215 RON
10 BBD23.14430 RON
20 BBD46.28860 RON
50 BBD115.72150 RON
100 BBD231.44300 RON
250 BBD578.60750 RON
500 BBD1157.21500 RON
1000 BBD2314.43000 RON
2000 BBD4628.86000 RON
5000 BBD11572.15000 RON
10000 BBD23144.30000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / دولار بربادوسي
1 RON0.43207 BBD
5 RON2.16036 BBD
10 RON4.32072 BBD
20 RON8.64144 BBD
50 RON21.60360 BBD
100 RON43.20720 BBD
250 RON108.01800 BBD
500 RON216.03600 BBD
1000 RON432.07200 BBD
2000 RON864.14400 BBD
5000 RON2160.36000 BBD
10000 RON4320.72000 BBD