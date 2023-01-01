1 ليو روماني إلى دولار بربادوسي

تحويل RON إلى BBD بسعر الصرف الحقيقي

1 ron
0.44 bbd

1.00000 RON = 0.43646 BBD

Mid-market exchange rate at 13:31
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93091.36581.538340.8068751.34980.8980583.2565
1EUR1.074211.467141.652490.866751.449960.9646589.4341
1CAD0.7321720.68159711.126330.5907710.9882850.65752760.958
1AUD0.650050.6051480.88783810.5245090.8774370.58377754.1209

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى دولار بربادوسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى BBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليو روماني

RON إلى USD

RON إلى EUR

RON إلى CAD

RON إلى AUD

RON إلى GBP

RON إلى SGD

RON إلى CHF

RON إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / دولار بربادوسي
1 RON0.43646 BBD
5 RON2.18228 BBD
10 RON4.36457 BBD
20 RON8.72914 BBD
50 RON21.82285 BBD
100 RON43.64570 BBD
250 RON109.11425 BBD
500 RON218.22850 BBD
1000 RON436.45700 BBD
2000 RON872.91400 BBD
5000 RON2182.28500 BBD
10000 RON4364.57000 BBD
معدلات التحويل دولار بربادوسي / Romanian Leu
1 BBD2.29117 RON
5 BBD11.45585 RON
10 BBD22.91170 RON
20 BBD45.82340 RON
50 BBD114.55850 RON
100 BBD229.11700 RON
250 BBD572.79250 RON
500 BBD1145.58500 RON
1000 BBD2291.17000 RON
2000 BBD4582.34000 RON
5000 BBD11455.85000 RON
10000 BBD22911.70000 RON