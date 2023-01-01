فلورن أروبي إلى لاري جورجي

تحويل AWG إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ awg
١٬٤٨٦٫١٣ gel

1.00000 AWG = 1.48613 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 3:43 UTC
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AWG إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AWG → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0637588.40831.435261.659520.957418.2249
1GBP1.1583511.23215102.4041.662481.922231.10921.1101
1USD0.940050.811589183.111.349251.560060.917.1327
1INR0.01131120.009765240.012032210.01623450.01877110.0108290.206145

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فلورن أروبي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AWG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AWG الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Aruban florin

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Aruban Florin / لاري جورجي
1 AWG1.48613 GEL
5 AWG7.43065 GEL
10 AWG14.86130 GEL
20 AWG29.72260 GEL
50 AWG74.30650 GEL
100 AWG148.61300 GEL
250 AWG371.53250 GEL
500 AWG743.06500 GEL
1000 AWG1486.13000 GEL
2000 AWG2972.26000 GEL
5000 AWG7430.65000 GEL
10000 AWG14861.30000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Aruban Florin
1 GEL0.67289 AWG
5 GEL3.36444 AWG
10 GEL6.72887 AWG
20 GEL13.45774 AWG
50 GEL33.64435 AWG
100 GEL67.28870 AWG
250 GEL168.22175 AWG
500 GEL336.44350 AWG
1000 GEL672.88700 AWG
2000 GEL1345.77400 AWG
5000 GEL3364.43500 AWG
10000 GEL6728.87000 AWG