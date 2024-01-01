Aruba florininden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile AWG → GEL çevirin

1.000 awg
1.491,48 gel

1,000 AWG = 1,491 GEL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Aruba florininden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Aruba florini için en iyi döviz çiftleri

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Aruba Florini / Gürcistan Larisi
1 AWG1,49148 GEL
5 AWG7,45740 GEL
10 AWG14,91480 GEL
20 AWG29,82960 GEL
50 AWG74,57400 GEL
100 AWG149,14800 GEL
250 AWG372,87000 GEL
500 AWG745,74000 GEL
1000 AWG1.491,48000 GEL
2000 AWG2.982,96000 GEL
5000 AWG7.457,40000 GEL
10000 AWG14.914,80000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Aruba Florini
1 GEL0,67048 AWG
5 GEL3,35238 AWG
10 GEL6,70475 AWG
20 GEL13,40950 AWG
50 GEL33,52375 AWG
100 GEL67,04750 AWG
250 GEL167,61875 AWG
500 GEL335,23750 AWG
1000 GEL670,47500 AWG
2000 GEL1.340,95000 AWG
5000 GEL3.352,37500 AWG
10000 GEL6.704,75000 AWG