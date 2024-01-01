10 Gürcistan larisinden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile GEL → AWG çevirin

1,000₾ GEL = 0,6566ƒ AWG

20:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → AWG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AWG
1 GEL → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,65790,6659
Düşük0,65090,6509
Ortalama0,65550,6586
Değişim-0.20%-1.33%
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1 GEL → AWG istatistikleri

GEL → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6579, en düşük 0,6509 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6555 oldu. GEL → AWG kurundaki değişiklik -0.20 değerindeydi.

GEL → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6659, en düşük 0,6509 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6586 oldu. GEL → AWG kurundaki değişiklik -1.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - AWG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

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GEL → RUB

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GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Aruba Florini
1 GEL0,65659 AWG
5 GEL3,28296 AWG
10 GEL6,56592 AWG
20 GEL13,13184 AWG
50 GEL32,82960 AWG
100 GEL65,65920 AWG
250 GEL164,14800 AWG
500 GEL328,29600 AWG
1000 GEL656,59200 AWG
2000 GEL1.313,18400 AWG
5000 GEL3.282,96000 AWG
10000 GEL6.565,92000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Gürcistan Larisi
1 AWG1,52302 GEL
5 AWG7,61510 GEL
10 AWG15,23020 GEL
20 AWG30,46040 GEL
50 AWG76,15100 GEL
100 AWG152,30200 GEL
250 AWG380,75500 GEL
500 AWG761,51000 GEL
1000 AWG1.523,02000 GEL
2000 AWG3.046,04000 GEL
5000 AWG7.615,10000 GEL
10000 AWG15.230,20000 GEL