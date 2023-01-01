1 Aruba florininden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile AWG → GEL çevirin

1 awg
1,47 gel

1.00000 AWG = 1.47479 GEL

19:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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AWG → GEL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AWG → 0 GEL
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.05687.82221.425651.643710.9670518.5328
1GBP1.15511.21975101.4411.646721.898591.1169421.4066
1USD0.946950.81984183.1651.350051.556540.915717.55
1INR0.01138660.009857990.012024310.01623340.01871630.01101060.211026

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Aruba florininden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Aruba florini

AWG → USD

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AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

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plane
Çevrim kurları Aruba Florini / Gürcistan Larisi
1 AWG1.47479 GEL
5 AWG7.37395 GEL
10 AWG14.74790 GEL
20 AWG29.49580 GEL
50 AWG73.73950 GEL
100 AWG147.47900 GEL
250 AWG368.69750 GEL
500 AWG737.39500 GEL
1000 AWG1474.79000 GEL
2000 AWG2949.58000 GEL
5000 AWG7373.95000 GEL
10000 AWG14747.90000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Aruba Florini
1 GEL0.67806 AWG
5 GEL3.39031 AWG
10 GEL6.78063 AWG
20 GEL13.56126 AWG
50 GEL33.90315 AWG
100 GEL67.80630 AWG
250 GEL169.51575 AWG
500 GEL339.03150 AWG
1000 GEL678.06300 AWG
2000 GEL1356.12600 AWG
5000 GEL3390.31500 AWG
10000 GEL6780.63000 AWG