ألف كواشا زامبي إلى دولار سنغافوري

تحويل ZMW إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ zmw
٥٨٫٣٧ sgd

1.00000 ZMW = 0.05837 SGD

Mid-market exchange rate at 09:05
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87531.0856590.35381.486691.671260.9643518.7733
1 GBP1.1424711.2402103.2161.698331.909171.1017421.4458
1 USD0.92110.806322183.22551.36941.539410.888317.2922
1 INR0.01106760.00968840.012015510.01645410.01849680.01067340.207775

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل زيميو / دولار سنغافورة
1 ZMW0.05837 SGD
5 ZMW0.29186 SGD
10 ZMW0.58372 SGD
20 ZMW1.16745 SGD
50 ZMW2.91861 SGD
100 ZMW5.83723 SGD
250 ZMW14.59308 SGD
500 ZMW29.18615 SGD
1000 ZMW58.37230 SGD
2000 ZMW116.74460 SGD
5000 ZMW291.86150 SGD
10000 ZMW583.72300 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / زيميو
1 SGD17.13140 ZMW
5 SGD85.65700 ZMW
10 SGD171.31400 ZMW
20 SGD342.62800 ZMW
50 SGD856.57000 ZMW
100 SGD1713.14000 ZMW
250 SGD4282.85000 ZMW
500 SGD8565.70000 ZMW
1000 SGD17131.40000 ZMW
2000 SGD34262.80000 ZMW
5000 SGD85657.00000 ZMW
10000 SGD171314.00000 ZMW