5000 كواشا زامبي إلى دولار سنغافوري

تحويل ZMW إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

5000 zmw
291.87 sgd

1.00000 ZMW = 0.05837 SGD

Mid-market exchange rate at 09:07
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.875351.085790.36441.486971.671980.964418.7747
1 GBP1.142411.2403103.2321.698711.910061.1017321.4481
1 USD0.921050.806257183.23151.36961.540.888417.2927
1 INR0.01106630.009686920.012014710.01645530.01850260.01067380.207766

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Zmw

ZMW إلى USD

ZMW إلى EUR

ZMW إلى CAD

ZMW إلى SGD

ZMW إلى AUD

ZMW إلى INR

ZMW إلى GBP

ZMW إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل زيميو / دولار سنغافورة
1 ZMW0.05837 SGD
5 ZMW0.29187 SGD
10 ZMW0.58375 SGD
20 ZMW1.16749 SGD
50 ZMW2.91873 SGD
100 ZMW5.83745 SGD
250 ZMW14.59363 SGD
500 ZMW29.18725 SGD
1000 ZMW58.37450 SGD
2000 ZMW116.74900 SGD
5000 ZMW291.87250 SGD
10000 ZMW583.74500 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / زيميو
1 SGD17.13080 ZMW
5 SGD85.65400 ZMW
10 SGD171.30800 ZMW
20 SGD342.61600 ZMW
50 SGD856.54000 ZMW
100 SGD1713.08000 ZMW
250 SGD4282.70000 ZMW
500 SGD8565.40000 ZMW
1000 SGD17130.80000 ZMW
2000 SGD34261.60000 ZMW
5000 SGD85654.00000 ZMW
10000 SGD171308.00000 ZMW