1 كواشا زامبي إلى جنيه إسترليني

تحويل ZMW إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1 zmw
0.04 gbp

1.00000 ZMW = 0.03505 GBP

Mid-market exchange rate at 08:12
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87591.084390.25011.486031.674340.963718.7674
1 GBP1.1416811.2379103.0351.696541.911521.1002421.4259
1 USD0.922250.80782183.23351.37051.544160.888817.3083
1 INR0.01108030.009705460.012014410.01646570.01855220.01067840.207949

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Zmw

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ZMW إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل زيميو / جنيه استرليني
1 ZMW0.03505 GBP
5 ZMW0.17523 GBP
10 ZMW0.35046 GBP
20 ZMW0.70093 GBP
50 ZMW1.75232 GBP
100 ZMW3.50464 GBP
250 ZMW8.76160 GBP
500 ZMW17.52320 GBP
1000 ZMW35.04640 GBP
2000 ZMW70.09280 GBP
5000 ZMW175.23200 GBP
10000 ZMW350.46400 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / زيميو
1 GBP28.53360 ZMW
5 GBP142.66800 ZMW
10 GBP285.33600 ZMW
20 GBP570.67200 ZMW
50 GBP1426.68000 ZMW
100 GBP2853.36000 ZMW
250 GBP7133.40000 ZMW
500 GBP14266.80000 ZMW
1000 GBP28533.60000 ZMW
2000 GBP57067.20000 ZMW
5000 GBP142668.00000 ZMW
10000 GBP285336.00000 ZMW