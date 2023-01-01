1 راند جنوب إفريقي إلى دولار كندي

تحويل ZAR إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1 zar
0.08 cad

1.00000 ZAR = 0.07507 CAD

Mid-market exchange rate at 05:12
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أعلى العملات

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10.8068090.92265612.751.5454823.25815.4617.3127
1 GBP1.2394511.14351759.4731.9155428.827119.161921.4582
1 EUR1.08380.87451664.0981.6749925.20716.755518.7635
1 XOF0.001631990.00131670.001505810.00252220.03795680.02523050.0282541

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for راند جنوب أفريقيا

ZAR إلى USD

ZAR إلى GBP

ZAR إلى EUR

ZAR إلى XOF

ZAR إلى AUD

ZAR إلى ZMW

ZAR إلى MVR

ZAR إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / دولار كندي
1 ZAR0.07507 CAD
5 ZAR0.37535 CAD
10 ZAR0.75069 CAD
20 ZAR1.50138 CAD
50 ZAR3.75346 CAD
100 ZAR7.50692 CAD
250 ZAR18.76730 CAD
500 ZAR37.53460 CAD
1000 ZAR75.06920 CAD
2000 ZAR150.13840 CAD
5000 ZAR375.34600 CAD
10000 ZAR750.69200 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / راند جنوب أفريقيا
1 CAD13.32100 ZAR
5 CAD66.60500 ZAR
10 CAD133.21000 ZAR
20 CAD266.42000 ZAR
50 CAD666.05000 ZAR
100 CAD1332.10000 ZAR
250 CAD3330.25000 ZAR
500 CAD6660.50000 ZAR
1000 CAD13321.00000 ZAR
2000 CAD26642.00000 ZAR
5000 CAD66605.00000 ZAR
10000 CAD133210.00000 ZAR