1 فرنك وسط إفريقي إلى بات تايلاندي

تحويل XAF إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١ xaf
٠٫٠٦ thb

1.00000 XAF = 0.05742 THB

Mid-market exchange rate at 20:19
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87381.084690.21161.484111.666310.9633518.7883
1 GBP1.1444311.2412103.2371.69841.90691.1024821.5011
1 USD0.9220.805672183.1751.368351.536330.888217.3228
1 INR0.0110850.009686470.012022810.01645150.01847110.01067870.208269

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك وسط إفريقي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XAF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XAF الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA franc beac

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XAF إلى EUR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / باهت تايلندي
1 XAF0.05742 THB
5 XAF0.28708 THB
10 XAF0.57415 THB
20 XAF1.14831 THB
50 XAF2.87077 THB
100 XAF5.74154 THB
250 XAF14.35385 THB
500 XAF28.70770 THB
1000 XAF57.41540 THB
2000 XAF114.83080 THB
5000 XAF287.07700 THB
10000 XAF574.15400 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / فرنك فرنك بيك
1 THB17.41690 XAF
5 THB87.08450 XAF
10 THB174.16900 XAF
20 THB348.33800 XAF
50 THB870.84500 XAF
100 THB1741.69000 XAF
250 THB4354.22500 XAF
500 THB8708.45000 XAF
1000 THB17416.90000 XAF
2000 THB34833.80000 XAF
5000 THB87084.50000 XAF
10000 THB174169.00000 XAF