ألف فرنك وسط إفريقي إلى جنيه جيرزي

تحويل XAF إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ xaf
١٫٣٠ jep

1.00000 XAF = 0.00130 JEP

Mid-market exchange rate at 19:38
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87361.084690.21161.483731.666050.963318.7734
1 GBP1.1446911.24155103.2661.698441.907141.1026821.4901
1 USD0.9220.805445183.1751.3681.53610.888117.3091
1 INR0.0110850.009683740.012022810.01644720.01846830.01067750.208105

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك وسط إفريقي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XAF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XAF الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs beac

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XAF إلى EUR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / جنيه جيرسي
1 XAF0.00130 JEP
5 XAF0.00650 JEP
10 XAF0.01301 JEP
20 XAF0.02602 JEP
50 XAF0.06504 JEP
100 XAF0.13009 JEP
250 XAF0.32522 JEP
500 XAF0.65044 JEP
1000 XAF1.30088 JEP
2000 XAF2.60176 JEP
5000 XAF6.50440 JEP
10000 XAF13.00880 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / فرنك فرنك بيك
1 JEP768.71300 XAF
5 JEP3843.56500 XAF
10 JEP7687.13000 XAF
20 JEP15374.26000 XAF
50 JEP38435.65000 XAF
100 JEP76871.30000 XAF
250 JEP192178.25000 XAF
500 JEP384356.50000 XAF
1000 JEP768713.00000 XAF
2000 JEP1537426.00000 XAF
5000 JEP3843565.00000 XAF
10000 JEP7687130.00000 XAF