10 شلن تنزاني إلى ساماني طاجيكي

تحويل TZS إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

10 tzs
0.04 tjs

1.000 TZS = 0.004292 TJS

Mid-market exchange rate at 02:02
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٥١٫٥١٢٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٦٨٢٫٨٥٧٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥1١٫٠١٣١٫١٣٥٠٫٥٨٧١٤٫٠١٦٦٢٫١٨٤٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢١٠٫٥٧٩١٣٫٨٣٩٦١٫٣٩٦٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨١٠٫٨٩٢1٠٫٥١٧١٢٫٣٥٥٤٫٧٨٩٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Tajikistani Somoni
1 TZS٠٫٠٠٤٢٩ TJS
5 TZS٠٫٠٢١٤٦ TJS
10 TZS٠٫٠٤٢٩٢ TJS
20 TZS٠٫٠٨٥٨٤ TJS
50 TZS٠٫٢١٤٦١ TJS
100 TZS٠٫٤٢٩٢٢ TJS
250 TZS١٫٠٧٣٠٥ TJS
500 TZS٢٫١٤٦١٠ TJS
1000 TZS٤٫٢٩٢٢٠ TJS
2000 TZS٨٫٥٨٤٤٠ TJS
5000 TZS٢١٫٤٦١٠٠ TJS
10000 TZS٤٢٫٩٢٢٠٠ TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / الشلن التنزاني
1 TJS٢٣٢٫٩٨١٠٠ TZS
5 TJS١٬١٦٤٫٩٠٥٠٠ TZS
10 TJS٢٬٣٢٩٫٨١٠٠٠ TZS
20 TJS٤٬٦٥٩٫٦٢٠٠٠ TZS
50 TJS١١٬٦٤٩٫٠٥٠٠٠ TZS
100 TJS٢٣٬٢٩٨٫١٠٠٠٠ TZS
250 TJS٥٨٬٢٤٥٫٢٥٠٠٠ TZS
500 TJS١١٦٬٤٩٠٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 TJS٢٣٢٬٩٨١٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 TJS٤٦٥٬٩٦٢٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 TJS١٬١٦٤٬٩٠٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 TJS٢٬٣٢٩٬٨١٠٫٠٠٠٠٠ TZS