1 ليرة تركية إلى دولار ناميبي

تحويل TRY إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

1 try
0.58 nad

1.000 TRY = 0.5834 NAD

Mid-market exchange rate at 14:26
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٣٢٧٩٫٢٨٢٫٨٠١١٫٣٥٣٫٦٧٣٤٨٫٧٩٩
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٧٣٣٩٠٫٣٧٣١٫٤٧٣٤٫٠٠٩٥٣٫٢٦٢
1 GBP١٫٢٧٦١٫١٧1٣٥٦٫٣٨٥١٠٥٫٦٩١١٫٧٢٣٤٫٦٨٨٦٢٫٢٩
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Namibian Dollar
1 TRY٠٫٥٨٣٣٧ NAD
5 TRY٢٫٩١٦٨٣ NAD
10 TRY٥٫٨٣٣٦٦ NAD
20 TRY١١٫٦٦٧٣٢ NAD
50 TRY٢٩٫١٦٨٣٠ NAD
100 TRY٥٨٫٣٣٦٦٠ NAD
250 TRY١٤٥٫٨٤١٥٠ NAD
500 TRY٢٩١٫٦٨٣٠٠ NAD
1000 TRY٥٨٣٫٣٦٦٠٠ NAD
2000 TRY١٬١٦٦٫٧٣٢٠٠ NAD
5000 TRY٢٬٩١٦٫٨٣٠٠٠ NAD
10000 TRY٥٬٨٣٣٫٦٦٠٠٠ NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / ليرة تركية
1 NAD١٫٧١٤١٩ TRY
5 NAD٨٫٥٧٠٩٥ TRY
10 NAD١٧٫١٤١٩٠ TRY
20 NAD٣٤٫٢٨٣٨٠ TRY
50 NAD٨٥٫٧٠٩٥٠ TRY
100 NAD١٧١٫٤١٩٠٠ TRY
250 NAD٤٢٨٫٥٤٧٥٠ TRY
500 NAD٨٥٧٫٠٩٥٠٠ TRY
1000 NAD١٬٧١٤٫١٩٠٠٠ TRY
2000 NAD٣٬٤٢٨٫٣٨٠٠٠ TRY
5000 NAD٨٬٥٧٠٫٩٥٠٠٠ TRY
10000 NAD١٧٬١٤١٫٩٠٠٠٠ TRY