1 Türk lirasından Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile TRY → NAD çevirin

1 try
0,58 nad

1,000 TRY = 0,5819 NAD

02:17 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,8591,4661,6440,97317,678
1 GBP1,1711,246103,9391,7151,9231,13820,678
1 USD0,9390,802183,4081,3761,5430,91416,594
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Türk lirasından Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Namibya Doları
1 TRY0,58193 NAD
5 TRY2,90965 NAD
10 TRY5,81929 NAD
20 TRY11,63858 NAD
50 TRY29,09645 NAD
100 TRY58,19290 NAD
250 TRY145,48225 NAD
500 TRY290,96450 NAD
1000 TRY581,92900 NAD
2000 TRY1.163,85800 NAD
5000 TRY2.909,64500 NAD
10000 TRY5.819,29000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Türk Lirası
1 NAD1,71842 TRY
5 NAD8,59210 TRY
10 NAD17,18420 TRY
20 NAD34,36840 TRY
50 NAD85,92100 TRY
100 NAD171,84200 TRY
250 NAD429,60500 TRY
500 NAD859,21000 TRY
1000 NAD1.718,42000 TRY
2000 NAD3.436,84000 TRY
5000 NAD8.592,10000 TRY
10000 NAD17.184,20000 TRY