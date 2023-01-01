10 ريال قطري إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل QAR إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ qar
١٨٫٦٤ ttd

1.00000 QAR = 1.86357 TTD

Mid-market exchange rate at 12:54
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.07489.36831.466061.652430.9646518.7872
1GBP1.154611.24103.1811.692661.907841.1137921.6909
1USD0.93110.806452183.21071.365051.538580.8981517.4927
1INR0.01118970.009691680.012017710.01640470.01849020.01079370.210222

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

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QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / دولار ترينيداد وتوباغو
1 QAR1.86357 TTD
5 QAR9.31785 TTD
10 QAR18.63570 TTD
20 QAR37.27140 TTD
50 QAR93.17850 TTD
100 QAR186.35700 TTD
250 QAR465.89250 TTD
500 QAR931.78500 TTD
1000 QAR1863.57000 TTD
2000 QAR3727.14000 TTD
5000 QAR9317.85000 TTD
10000 QAR18635.70000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / الريال القطري
1 TTD0.53660 QAR
5 TTD2.68302 QAR
10 TTD5.36604 QAR
20 TTD10.73208 QAR
50 TTD26.83020 QAR
100 TTD53.66040 QAR
250 TTD134.15100 QAR
500 TTD268.30200 QAR
1000 TTD536.60400 QAR
2000 TTD1073.20800 QAR
5000 TTD2683.02000 QAR
10000 TTD5366.04000 QAR