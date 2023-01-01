1 ريال قطري إلى روبل روسي

تحويل QAR إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1 qar
25.39 rub

1.00000 QAR = 25.38830 RUB

Mid-market exchange rate at 12:22
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.0751589.46181.467421.653310.9651518.7803
1GBP1.155211.242103.3451.695141.909891.1149421.6948
1USD0.93010.805153183.20871.364851.537750.897717.4676
1INR0.0111780.009676310.01201810.01640270.01848070.01078850.209925

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rial

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QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الريال القطري / الروبل الروسي
1 QAR25.38830 RUB
5 QAR126.94150 RUB
10 QAR253.88300 RUB
20 QAR507.76600 RUB
50 QAR1269.41500 RUB
100 QAR2538.83000 RUB
250 QAR6347.07500 RUB
500 QAR12694.15000 RUB
1000 QAR25388.30000 RUB
2000 QAR50776.60000 RUB
5000 QAR126941.50000 RUB
10000 QAR253883.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / الريال القطري
1 RUB0.03939 QAR
5 RUB0.19694 QAR
10 RUB0.39388 QAR
20 RUB0.78777 QAR
50 RUB1.96942 QAR
100 RUB3.93883 QAR
250 RUB9.84708 QAR
500 RUB19.69415 QAR
1000 RUB39.38830 QAR
2000 RUB78.77660 QAR
5000 RUB196.94150 QAR
10000 RUB393.88300 QAR