ألف ريال قطري إلى كرونة نروجية

تحويل QAR إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1000 qar
3019.79 nok

1.00000 QAR = 3.01979 NOK

Mid-market exchange rate at 12:15
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.075189.4651.466871.652220.9647518.7714
1GBP1.1556711.24255103.3991.695341.909561.1149321.695
1USD0.930150.804797183.21551.36441.536810.8973517.4601
1INR0.01117760.009671230.01201710.0163960.01846780.01078340.209818

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / كروني نرويجي
1 QAR3.01979 NOK
5 QAR15.09895 NOK
10 QAR30.19790 NOK
20 QAR60.39580 NOK
50 QAR150.98950 NOK
100 QAR301.97900 NOK
250 QAR754.94750 NOK
500 QAR1509.89500 NOK
1000 QAR3019.79000 NOK
2000 QAR6039.58000 NOK
5000 QAR15098.95000 NOK
10000 QAR30197.90000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / الريال القطري
1 NOK0.33115 QAR
5 NOK1.65575 QAR
10 NOK3.31149 QAR
20 NOK6.62298 QAR
50 NOK16.55745 QAR
100 NOK33.11490 QAR
250 NOK82.78725 QAR
500 NOK165.57450 QAR
1000 NOK331.14900 QAR
2000 NOK662.29800 QAR
5000 NOK1655.74500 QAR
10000 NOK3311.49000 QAR