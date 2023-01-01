100 ريال قطري إلى جنيه إسترليني

تحويل QAR إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ qar
٢٢٫٠٩ gbp

1.00000 QAR = 0.22088 GBP

Mid-market exchange rate at 11:05
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.07589.45131.466411.652570.963418.7755
1GBP1.15511.24165103.3181.693731.908761.1127321.6862
1USD0.930250.80538183.21051.36411.537280.896217.4656
1INR0.01117930.009678830.012017710.01639340.01847460.01077030.209897

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

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QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الريال القطري / جنيه استرليني
1 QAR0.22088 GBP
5 QAR1.10441 GBP
10 QAR2.20882 GBP
20 QAR4.41764 GBP
50 QAR11.04410 GBP
100 QAR22.08820 GBP
250 QAR55.22050 GBP
500 QAR110.44100 GBP
1000 QAR220.88200 GBP
2000 QAR441.76400 GBP
5000 QAR1104.41000 GBP
10000 QAR2208.82000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / الريال القطري
1 GBP4.52730 QAR
5 GBP22.63650 QAR
10 GBP45.27300 QAR
20 GBP90.54600 QAR
50 GBP226.36500 QAR
100 GBP452.73000 QAR
250 GBP1131.82500 QAR
500 GBP2263.65000 QAR
1000 GBP4527.30000 QAR
2000 GBP9054.60000 QAR
5000 GBP22636.50000 QAR
10000 GBP45273.00000 QAR