500 روبية باكستانية إلى بيزو فلبيني

تحويل PKR إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ pkr
٩٨٫١٥ php

1.00000 PKR = 0.19630 PHP

Mid-market exchange rate at 04:38
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9314583.17750.8079833.67291.364953.751628.4011
1EUR1.07355189.29520.86743.943041.465344.0275330.49
1INR0.01202250.011198810.009713960.04415740.01641010.04510350.341452
1GBP1.237651.15287102.94514.545761.689334.6431735.1506

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

PKR إلى USD

PKR إلى EUR

PKR إلى INR

PKR إلى GBP

PKR إلى AED

PKR إلى CAD

PKR إلى SAR

PKR إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Philippine Peso
1 PKR0.19630 PHP
5 PKR0.98150 PHP
10 PKR1.96299 PHP
20 PKR3.92598 PHP
50 PKR9.81495 PHP
100 PKR19.62990 PHP
250 PKR49.07475 PHP
500 PKR98.14950 PHP
1000 PKR196.29900 PHP
2000 PKR392.59800 PHP
5000 PKR981.49500 PHP
10000 PKR1962.99000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Pakistani Rupee
1 PHP5.09428 PKR
5 PHP25.47140 PKR
10 PHP50.94280 PKR
20 PHP101.88560 PKR
50 PHP254.71400 PKR
100 PHP509.42800 PKR
250 PHP1273.57000 PKR
500 PHP2547.14000 PKR
1000 PHP5094.28000 PKR
2000 PHP10188.56000 PKR
5000 PHP25471.40000 PKR
10000 PHP50942.80000 PKR