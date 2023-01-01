ألف روبية باكستانية إلى درام أرميني

تحويل PKR إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ pkr
١٬٤١٥٫٢٨ amd

1.00000 PKR = 1.41528 AMD

Mid-market exchange rate at 02:35
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9319583.10.8083093.6731.365153.751628.4337
1EUR1.073189.16630.86733.941131.464814.0254730.5094
1INR0.01203370.01121510.009726950.04419980.01642780.04514560.342162
1GBP1.237151.153102.80714.544051.68894.6412935.1768

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / درام أرمينية
1 PKR1.41528 AMD
5 PKR7.07640 AMD
10 PKR14.15280 AMD
20 PKR28.30560 AMD
50 PKR70.76400 AMD
100 PKR141.52800 AMD
250 PKR353.82000 AMD
500 PKR707.64000 AMD
1000 PKR1415.28000 AMD
2000 PKR2830.56000 AMD
5000 PKR7076.40000 AMD
10000 PKR14152.80000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Pakistani Rupee
1 AMD0.70657 PKR
5 AMD3.53287 PKR
10 AMD7.06575 PKR
20 AMD14.13150 PKR
50 AMD35.32875 PKR
100 AMD70.65750 PKR
250 AMD176.64375 PKR
500 AMD353.28750 PKR
1000 AMD706.57500 PKR
2000 AMD1413.15000 PKR
5000 AMD3532.87500 PKR
10000 AMD7065.75000 PKR