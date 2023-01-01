1 بيزو فلبيني إلى تالا ساموي

تحويل PHP إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١ php
٠٫٠٥ wst

1.00000 PHP = 0.04926 WST

Mid-market exchange rate at 02:25
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36550.931951.534920.8082771302.47149.577.28155
1CAD0.73233210.6825091.124070.591927953.841109.5355.33252
1EUR1.0731.4651811.646970.86721397.55160.4857.8131
1AUD0.65150.8896230.60717610.526592848.55997.44494.74393

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Philippine Peso / Samoan Tala
1 PHP0.04926 WST
5 PHP0.24630 WST
10 PHP0.49260 WST
20 PHP0.98519 WST
50 PHP2.46297 WST
100 PHP4.92595 WST
250 PHP12.31487 WST
500 PHP24.62975 WST
1000 PHP49.25950 WST
2000 PHP98.51900 WST
5000 PHP246.29750 WST
10000 PHP492.59500 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Philippine Peso
1 WST20.30070 PHP
5 WST101.50350 PHP
10 WST203.00700 PHP
20 WST406.01400 PHP
50 WST1015.03500 PHP
100 WST2030.07000 PHP
250 WST5075.17500 PHP
500 WST10150.35000 PHP
1000 WST20300.70000 PHP
2000 WST40601.40000 PHP
5000 WST101503.50000 PHP
10000 WST203007.00000 PHP