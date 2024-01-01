1 ريال عماني إلى دولار ليبيري

تحويل OMR إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

1 omr
506.14 lrd

ر.ع.1.000 OMR = L$506.1 LRD

Mid-market exchange rate at 12:52
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OMR إلى LRD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2551.511.6510.94721.476
1 GBP1.1811.312110.0731.7821.9491.11825.349
1 USD0.90.762183.91.3581.4850.85219.322
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.23

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / دولار ليبري
1 OMR٥٠٦٫١٣٩٠٠ LRD
5 OMR٢٬٥٣٠٫٦٩٥٠٠ LRD
10 OMR٥٬٠٦١٫٣٩٠٠٠ LRD
20 OMR١٠٬١٢٢٫٧٨٠٠٠ LRD
50 OMR٢٥٬٣٠٦٫٩٥٠٠٠ LRD
100 OMR٥٠٬٦١٣٫٩٠٠٠٠ LRD
250 OMR١٢٦٬٥٣٤٫٧٥٠٠٠ LRD
500 OMR٢٥٣٬٠٦٩٫٥٠٠٠٠ LRD
1000 OMR٥٠٦٬١٣٩٫٠٠٠٠٠ LRD
2000 OMR١٬٠١٢٬٢٧٨٫٠٠٠٠٠ LRD
5000 OMR٢٬٥٣٠٬٦٩٥٫٠٠٠٠٠ LRD
10000 OMR٥٬٠٦١٬٣٩٠٫٠٠٠٠٠ LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / الريال العماني
1 LRD٠٫٠٠١٩٨ OMR
5 LRD٠٫٠٠٩٨٨ OMR
10 LRD٠٫٠١٩٧٦ OMR
20 LRD٠٫٠٣٩٥١ OMR
50 LRD٠٫٠٩٨٧٩ OMR
100 LRD٠٫١٩٧٥٧ OMR
250 LRD٠٫٤٩٣٩٤ OMR
500 LRD٠٫٩٨٧٨٧ OMR
1000 LRD١٫٩٧٥٧٤ OMR
2000 LRD٣٫٩٥١٤٨ OMR
5000 LRD٩٫٨٧٨٧٠ OMR
10000 LRD١٩٫٧٥٧٤٠ OMR