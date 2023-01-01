نيراس نيجيري إلى كيات ميانماري

تحويل NGN إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٢٬٧٣٢٫٧٢ mmk

1.00000 NGN = 2.73272 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 23:43 UTC
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NGN إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436721.662460.9644518.3606
1GBP1.1530711.22925102.1841.656661.916961.1120821.1714
1USD0.938050.813504183.1271.34771.559450.904817.223
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621250.01875990.01088460.207189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Myanma Kyat
1 NGN2.73272 MMK
5 NGN13.66360 MMK
10 NGN27.32720 MMK
20 NGN54.65440 MMK
50 NGN136.63600 MMK
100 NGN273.27200 MMK
250 NGN683.18000 MMK
500 NGN1366.36000 MMK
1000 NGN2732.72000 MMK
2000 NGN5465.44000 MMK
5000 NGN13663.60000 MMK
10000 NGN27327.20000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / النيرة النيجيرية
1 MMK0.36594 NGN
5 MMK1.82967 NGN
10 MMK3.65935 NGN
20 MMK7.31870 NGN
50 MMK18.29675 NGN
100 MMK36.59350 NGN
250 MMK91.48375 NGN
500 MMK182.96750 NGN
1000 MMK365.93500 NGN
2000 MMK731.87000 NGN
5000 MMK1829.67500 NGN
10000 MMK3659.35000 NGN