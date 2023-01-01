روبية موريشية إلى ليون سيراليوني

تحويل MUR إلى SLL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٥٠١٬٥٣٤ sll

1.00000 MUR = 501.53400 SLL

متوسط سعر صرف السوق عند 22:8 UTC
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MUR إلى SLL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 SLL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.4371.661810.964618.3706
1GBP1.1528711.2293102.1881.656671.915841.1120621.1789
1USD0.93780.813471183.1271.347651.558480.904617.2284
1INR0.01128180.009785880.012029810.01621190.01874820.01088210.207254

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى ليون سيراليوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SLL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى SLL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / ليون سيراليوني
1 MUR501.53400 SLL
5 MUR2507.67000 SLL
10 MUR5015.34000 SLL
20 MUR10030.68000 SLL
50 MUR25076.70000 SLL
100 MUR50153.40000 SLL
250 MUR125383.50000 SLL
500 MUR250767.00000 SLL
1000 MUR501534.00000 SLL
2000 MUR1003068.00000 SLL
5000 MUR2507670.00000 SLL
10000 MUR5015340.00000 SLL
معدلات التحويل ليون سيراليوني / Mauritian Rupee
1 SLL0.00199 MUR
5 SLL0.00997 MUR
10 SLL0.01994 MUR
20 SLL0.03988 MUR
50 SLL0.09969 MUR
100 SLL0.19939 MUR
250 SLL0.49847 MUR
500 SLL0.99694 MUR
1000 SLL1.99388 MUR
2000 SLL3.98776 MUR
5000 SLL9.96940 MUR
10000 SLL19.93880 MUR