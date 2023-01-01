كيات ميانماري إلى سيدي غاني

تحويل MMK إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
5.60 ghs

1.00000 MMK = 0.00560 GHS

Mid-market exchange rate at 21:20
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.0954591.28931.491621.658270.964518.8134
1 GBP1.152611.26265105.2231.719291.911371.1116921.6849
1 USD0.912850.791985183.3351.361651.513780.880517.1741
1 INR0.01095420.009503630.011999810.01633950.01816490.01056580.206085

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Ghanaian Cedi
1 MMK0.00560 GHS
5 MMK0.02800 GHS
10 MMK0.05600 GHS
20 MMK0.11200 GHS
50 MMK0.28000 GHS
100 MMK0.56000 GHS
250 MMK1.40000 GHS
500 MMK2.80000 GHS
1000 MMK5.60000 GHS
2000 MMK11.20000 GHS
5000 MMK28.00000 GHS
10000 MMK56.00000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Myanma Kyat
1 GHS178.57100 MMK
5 GHS892.85500 MMK
10 GHS1785.71000 MMK
20 GHS3571.42000 MMK
50 GHS8928.55000 MMK
100 GHS17857.10000 MMK
250 GHS44642.75000 MMK
500 GHS89285.50000 MMK
1000 GHS178571.00000 MMK
2000 GHS357142.00000 MMK
5000 GHS892855.00000 MMK
10000 GHS1785710.00000 MMK