دولار ليبيري إلى بيزو تشيلي

تحويل LRD إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
٤٬٦٥٥ clp

1.00000 LRD = 4.65524 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:30 UTC
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LRD إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63091.437161.661420.963718.329
1GBP1.15311.22945102.1921.657051.915631.1111521.1334
1USD0.93780.813372183.121.34781.558120.903817.1893
1INR0.01128280.009785510.012030810.01621510.01874540.01087340.206801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / Chilean Peso
1 LRD4.65524 CLP
5 LRD23.27620 CLP
10 LRD46.55240 CLP
20 LRD93.10480 CLP
50 LRD232.76200 CLP
100 LRD465.52400 CLP
250 LRD1163.81000 CLP
500 LRD2327.62000 CLP
1000 LRD4655.24000 CLP
2000 LRD9310.48000 CLP
5000 LRD23276.20000 CLP
10000 LRD46552.40000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / دولار ليبري
1 CLP0.21481 LRD
5 CLP1.07406 LRD
10 CLP2.14812 LRD
20 CLP4.29624 LRD
50 CLP10.74060 LRD
100 CLP21.48120 LRD
250 CLP53.70300 LRD
500 CLP107.40600 LRD
1000 CLP214.81200 LRD
2000 CLP429.62400 LRD
5000 CLP1074.06000 LRD
10000 CLP2148.12000 LRD