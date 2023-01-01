دينار كويتي إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل KWD إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
8775.34 xcd

1.00000 KWD = 8.77534 XCD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:13 UTC
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KWD إلى XCD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 XCD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066988.69621.436691.660290.963718.3091
1GBP1.15311.2302102.2721.656591.914411.1111521.1115
1USD0.93730.812876183.13451.34661.556180.903317.161
1INR0.01127440.009777840.012028710.01619780.01871880.01086550.206425

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار شرق الكاريبي
1 KWD8.77534 XCD
5 KWD43.87670 XCD
10 KWD87.75340 XCD
20 KWD175.50680 XCD
50 KWD438.76700 XCD
100 KWD877.53400 XCD
250 KWD2193.83500 XCD
500 KWD4387.67000 XCD
1000 KWD8775.34000 XCD
2000 KWD17550.68000 XCD
5000 KWD43876.70000 XCD
10000 KWD87753.40000 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / Kuwaiti Dinar
1 XCD0.11396 KWD
5 XCD0.56978 KWD
10 XCD1.13956 KWD
20 XCD2.27912 KWD
50 XCD5.69780 KWD
100 XCD11.39560 KWD
250 XCD28.48900 KWD
500 XCD56.97800 KWD
1000 XCD113.95600 KWD
2000 XCD227.91200 KWD
5000 XCD569.78000 KWD
10000 XCD1139.56000 KWD