دينار أردني إلى كولون كوستاريكي

تحويل JOD إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
755959 crc

1.00000 JOD = 755.95900 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 16:10 UTC
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JOD إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.61311.437581.661320.9631518.3088
1GBP1.1535411.22955102.2181.658291.916381.1110321.1197
1USD0.938150.813306183.13451.34871.55860.903617.1768
1INR0.0112850.009783010.012028710.01622310.0187480.01086910.206615

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

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JOD إلى SGD

JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

JOD إلى GBP

JOD إلى AED

JOD إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / كوستاريكا كولوين
1 JOD755.95900 CRC
5 JOD3779.79500 CRC
10 JOD7559.59000 CRC
20 JOD15119.18000 CRC
50 JOD37797.95000 CRC
100 JOD75595.90000 CRC
250 JOD188989.75000 CRC
500 JOD377979.50000 CRC
1000 JOD755959.00000 CRC
2000 JOD1511918.00000 CRC
5000 JOD3779795.00000 CRC
10000 JOD7559590.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / الدينار الأردني
1 CRC0.00132 JOD
5 CRC0.00661 JOD
10 CRC0.01323 JOD
20 CRC0.02646 JOD
50 CRC0.06614 JOD
100 CRC0.13228 JOD
250 CRC0.33070 JOD
500 CRC0.66141 JOD
1000 CRC1.32282 JOD
2000 CRC2.64564 JOD
5000 CRC6.61410 JOD
10000 CRC13.22820 JOD