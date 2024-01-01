Ürdün dinarından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile JOD → CRC çevirin

1.000 jod
731.738 crc

1.00000 JOD = 731.73800 CRC

07:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354351.3474519.02010.931450.7969083.67291.54
1 CAD0.73836210.99490514.04370.6877440.5884062.711931.13708
1 SGD0.7421431.00512114.11560.6912650.5914192.725821.1429
1 ZAR0.05257610.07120630.070843510.04897160.04189820.1931060.0809671

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Ürdün dinarından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Kosta Rika Kolonu
1 JOD731.73800 CRC
5 JOD3658.69000 CRC
10 JOD7317.38000 CRC
20 JOD14634.76000 CRC
50 JOD36586.90000 CRC
100 JOD73173.80000 CRC
250 JOD182934.50000 CRC
500 JOD365869.00000 CRC
1000 JOD731738.00000 CRC
2000 JOD1463476.00000 CRC
5000 JOD3658690.00000 CRC
10000 JOD7317380.00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Ürdün Dinarı
1 CRC0.00137 JOD
5 CRC0.00683 JOD
10 CRC0.01367 JOD
20 CRC0.02733 JOD
50 CRC0.06833 JOD
100 CRC0.13666 JOD
250 CRC0.34165 JOD
500 CRC0.68331 JOD
1000 CRC1.36661 JOD
2000 CRC2.73322 JOD
5000 CRC6.83305 JOD
10000 CRC13.66610 JOD