10 دولار جامايكي إلى دولار بهامي

تحويل JMD إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ jmd
٠٫٠٦ bsd

1.00000 JMD = 0.00642 BSD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
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JMD إلى BSD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 BSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار البهامي
1 JMD0.00642 BSD
5 JMD0.03208 BSD
10 JMD0.06415 BSD
20 JMD0.12831 BSD
50 JMD0.32077 BSD
100 JMD0.64154 BSD
250 JMD1.60385 BSD
500 JMD3.20770 BSD
1000 JMD6.41540 BSD
2000 JMD12.83080 BSD
5000 JMD32.07700 BSD
10000 JMD64.15400 BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / دولار جامايكي
1 BSD155.87500 JMD
5 BSD779.37500 JMD
10 BSD1558.75000 JMD
20 BSD3117.50000 JMD
50 BSD7793.75000 JMD
100 BSD15587.50000 JMD
250 BSD38968.75000 JMD
500 BSD77937.50000 JMD
1000 BSD155875.00000 JMD
2000 BSD311750.00000 JMD
5000 BSD779375.00000 JMD
10000 BSD1558750.00000 JMD