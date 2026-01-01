جنيه مانكس إلى غواراني باراغواي
حوّل IMP إلى PYG بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من IMP إلى PYG،
يستخدم مخططنا التفاعلي من IMP إلى PYG متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من IMP إلى PYG اليوم
|IMP
|PYG
|1 IMP
|8,180 PYG
|5 IMP
|40,900 PYG
|10 IMP
|81,801 PYG
|20 IMP
|163,601 PYG
|50 IMP
|409,003 PYG
|100 IMP
|818,006 PYG
|250 IMP
|2,045,015 PYG
|500 IMP
|4,090,030 PYG
|1000 IMP
|8,180,060 PYG
|2000 IMP
|16,360,120 PYG
|5000 IMP
|40,900,300 PYG
|10000 IMP
|81,800,600 PYG
|PYG
|IMP
|1 PYG
|0.00 IMP
|5 PYG
|0.00 IMP
|10 PYG
|0.00 IMP
|20 PYG
|0.00 IMP
|50 PYG
|0.01 IMP
|100 PYG
|0.01 IMP
|250 PYG
|0.03 IMP
|500 PYG
|0.06 IMP
|1000 PYG
|0.12 IMP
|2000 PYG
|0.24 IMP
|5000 PYG
|0.61 IMP
|10000 PYG
|1.22 IMP