500 شيكل إسرائيلي جديد إلى غيلدر الأنتيل الهولندية

حوّل ILS إلى ANG بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₪1 ILS = 0.6013 ANG

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من ILS إلى ANG،

يستخدم مخططنا التفاعلي من ILS إلى ANG متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من ILS إلى ANG اليوم

ILSANG
1 ILS0.60 ANG
5 ILS3.01 ANG
10 ILS6.01 ANG
20 ILS12.03 ANG
50 ILS30.07 ANG
100 ILS60.13 ANG
250 ILS150.33 ANG
500 ILS300.65 ANG
1000 ILS601.30 ANG
2000 ILS1,202.61 ANG
5000 ILS3,006.52 ANG
10000 ILS6,013.03 ANG
ANGILS
1 ANG1.66 ILS
5 ANG8.32 ILS
10 ANG16.63 ILS
20 ANG33.26 ILS
50 ANG83.15 ILS
100 ANG166.31 ILS
250 ANG415.77 ILS
500 ANG831.53 ILS
1000 ANG1,663.06 ILS
2000 ANG3,326.12 ILS
5000 ANG8,315.30 ILS
10000 ANG16,630.60 ILS

الأسئلة الشائعة

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