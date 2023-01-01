غورد هايتي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل HTG إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 htg
4568 xof

1.00000 HTG = 4.56803 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 12:32 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

HTG إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 XOF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.06688.60661.438991.661080.96418.3283
1GBP1.1530711.229102.1551.659031.915081.1115621.1308
1USD0.93810.81367183.12061.34991.558240.9043517.1935
1INR0.01128580.009789030.012030710.01624030.01874670.010880.20685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

HTG إلى USD

HTG إلى SGD

HTG إلى ZAR

HTG إلى CAD

HTG إلى GBP

HTG إلى INR

HTG إلى EUR

HTG إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Haiti Gourde / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 HTG4.56803 XOF
5 HTG22.84015 XOF
10 HTG45.68030 XOF
20 HTG91.36060 XOF
50 HTG228.40150 XOF
100 HTG456.80300 XOF
250 HTG1142.00750 XOF
500 HTG2284.01500 XOF
1000 HTG4568.03000 XOF
2000 HTG9136.06000 XOF
5000 HTG22840.15000 XOF
10000 HTG45680.30000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Haiti Gourde
1 XOF0.21891 HTG
5 XOF1.09457 HTG
10 XOF2.18913 HTG
20 XOF4.37826 HTG
50 XOF10.94565 HTG
100 XOF21.89130 HTG
250 XOF54.72825 HTG
500 XOF109.45650 HTG
1000 XOF218.91300 HTG
2000 XOF437.82600 HTG
5000 XOF1094.56500 HTG
10000 XOF2189.13000 HTG