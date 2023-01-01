5 فرنك غرب إفريقي إلى غورد هايتي

تحويل XOF إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

5 xof
1.09 htg

1.00000 XOF = 0.21705 HTG

Mid-market exchange rate at 23:25
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87381.084990.24851.484361.666260.9630518.7703
1 GBP1.1444311.24165103.2881.698831.9071.1021421.4823
1 USD0.921750.80538183.1861.36821.535860.8876517.3014
1 INR0.01108050.009681680.012021310.01644750.0184630.01067070.207985

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Haiti Gourde
1 XOF0.21705 HTG
5 XOF1.08527 HTG
10 XOF2.17054 HTG
20 XOF4.34108 HTG
50 XOF10.85270 HTG
100 XOF21.70540 HTG
250 XOF54.26350 HTG
500 XOF108.52700 HTG
1000 XOF217.05400 HTG
2000 XOF434.10800 HTG
5000 XOF1085.27000 HTG
10000 XOF2170.54000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 HTG4.60714 XOF
5 HTG23.03570 XOF
10 HTG46.07140 XOF
20 HTG92.14280 XOF
50 HTG230.35700 XOF
100 HTG460.71400 XOF
250 HTG1151.78500 XOF
500 HTG2303.57000 XOF
1000 HTG4607.14000 XOF
2000 HTG9214.28000 XOF
5000 HTG23035.70000 XOF
10000 HTG46071.40000 XOF