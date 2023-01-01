غورد هايتي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل HTG إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 htg
50.28 ttd

1.00000 HTG = 0.05028 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:18 UTC
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HTG إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065488.57051.438561.660150.963818.3281
1GBP1.1535411.2288102.1551.659191.914761.1117821.139
1USD0.938650.813802183.13361.350251.558240.904617.203
1INR0.01129040.009789090.012028810.01624190.01874380.01088130.206932

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Haiti Gourde / دولار ترينيداد وتوباغو
1 HTG0.05028 TTD
5 HTG0.25142 TTD
10 HTG0.50284 TTD
20 HTG1.00568 TTD
50 HTG2.51419 TTD
100 HTG5.02839 TTD
250 HTG12.57098 TTD
500 HTG25.14195 TTD
1000 HTG50.28390 TTD
2000 HTG100.56780 TTD
5000 HTG251.41950 TTD
10000 HTG502.83900 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Haiti Gourde
1 TTD19.88710 HTG
5 TTD99.43550 HTG
10 TTD198.87100 HTG
20 TTD397.74200 HTG
50 TTD994.35500 HTG
100 TTD1988.71000 HTG
250 TTD4971.77500 HTG
500 TTD9943.55000 HTG
1000 TTD19887.10000 HTG
2000 TTD39774.20000 HTG
5000 TTD99435.50000 HTG
10000 TTD198871.00000 HTG