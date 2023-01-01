غورد هايتي إلى درهم مغربي

تحويل HTG إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 htg
76.29 mad

1.00000 HTG = 0.07629 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:14 UTC
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HTG إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0644588.48981.438181.660870.9638518.3314
1GBP1.1528711.2272102.0191.658071.914811.1111921.1342
1USD0.939450.814863183.13191.35111.560310.905517.2215
1INR0.01130070.009802050.012029110.01625250.0187690.01089230.207159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Haiti Gourde / الدرهم المغربي
1 HTG0.07629 MAD
5 HTG0.38145 MAD
10 HTG0.76291 MAD
20 HTG1.52581 MAD
50 HTG3.81454 MAD
100 HTG7.62907 MAD
250 HTG19.07268 MAD
500 HTG38.14535 MAD
1000 HTG76.29070 MAD
2000 HTG152.58140 MAD
5000 HTG381.45350 MAD
10000 HTG762.90700 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Haiti Gourde
1 MAD13.10780 HTG
5 MAD65.53900 HTG
10 MAD131.07800 HTG
20 MAD262.15600 HTG
50 MAD655.39000 HTG
100 MAD1310.78000 HTG
250 MAD3276.95000 HTG
500 MAD6553.90000 HTG
1000 MAD13107.80000 HTG
2000 MAD26215.60000 HTG
5000 MAD65539.00000 HTG
10000 MAD131078.00000 HTG