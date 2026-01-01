20 غورد هايتي إلى تينغ كازاخستاني

حوّل HTG إلى KZT بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
G1 HTG = 3.533 KZT

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من HTG إلى KZT،

يستخدم مخططنا التفاعلي من HTG إلى KZT متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من HTG إلى KZT اليوم

HTGKZT
1 HTG3.53 KZT
5 HTG17.67 KZT
10 HTG35.33 KZT
20 HTG70.67 KZT
50 HTG176.67 KZT
100 HTG353.34 KZT
250 HTG883.36 KZT
500 HTG1,766.72 KZT
1000 HTG3,533.44 KZT
2000 HTG7,066.88 KZT
5000 HTG17,667.20 KZT
10000 HTG35,334.40 KZT
KZTHTG
1 KZT0.28 HTG
5 KZT1.42 HTG
10 KZT2.83 HTG
20 KZT5.66 HTG
50 KZT14.15 HTG
100 KZT28.30 HTG
250 KZT70.75 HTG
500 KZT141.51 HTG
1000 KZT283.01 HTG
2000 KZT566.02 HTG
5000 KZT1,415.05 HTG
10000 KZT2,830.10 HTG

الأسئلة الشائعة