دالاسي غامبي إلى تالا ساموي

تحويل GMD إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gmd
٤١٫٨٢ wst

1.00000 GMD = 0.04182 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 12:32 UTC
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GMD إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GMD → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.062988.38441.436721.663120.963218.3007
1GBP1.1525411.22505101.8681.65591.916841.1101321.0925
1USD0.94080.816293183.1541.35171.56470.90617.2177
1INR0.01131420.009816640.012025910.01625540.01881690.01089540.207058

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

GMD إلى USD

GMD إلى EUR

GMD إلى GBP

GMD إلى INR

GMD إلى JPY

GMD إلى RUB

GMD إلى AUD

GMD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Gambian Dalasi / Samoan Tala
1 GMD0.04182 WST
5 GMD0.20911 WST
10 GMD0.41821 WST
20 GMD0.83643 WST
50 GMD2.09106 WST
100 GMD4.18213 WST
250 GMD10.45533 WST
500 GMD20.91065 WST
1000 GMD41.82130 WST
2000 GMD83.64260 WST
5000 GMD209.10650 WST
10000 GMD418.21300 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Gambian Dalasi
1 WST23.91130 GMD
5 WST119.55650 GMD
10 WST239.11300 GMD
20 WST478.22600 GMD
50 WST1195.56500 GMD
100 WST2391.13000 GMD
250 WST5977.82500 GMD
500 WST11955.65000 GMD
1000 WST23911.30000 GMD
2000 WST47822.60000 GMD
5000 WST119556.50000 GMD
10000 WST239113.00000 GMD