Gambiya dalaşından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile GMD → WST çevirin

1.000 gmd
40,54 wst

1.00000 GMD = 0.04054 WST

04:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537151.0726589.04271.452851.653670.94976518.3348
1 GBP1.1713511.25645104.31.70181.937021.1125121.4765
1 USD0.932250.795893183.01191.354451.541660.8854517.093
1 INR0.01123060.00958770.012046510.01631630.01857160.01066650.20591

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Gambiya dalaşından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Samoa Talası
1 GMD0.04054 WST
5 GMD0.20271 WST
10 GMD0.40543 WST
20 GMD0.81085 WST
50 GMD2.02713 WST
100 GMD4.05425 WST
250 GMD10.13563 WST
500 GMD20.27125 WST
1000 GMD40.54250 WST
2000 GMD81.08500 WST
5000 GMD202.71250 WST
10000 GMD405.42500 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Gambiya Dalaşı
1 WST24.66550 GMD
5 WST123.32750 GMD
10 WST246.65500 GMD
20 WST493.31000 GMD
50 WST1233.27500 GMD
100 WST2466.55000 GMD
250 WST6166.37500 GMD
500 WST12332.75000 GMD
1000 WST24665.50000 GMD
2000 WST49331.00000 GMD
5000 WST123327.50000 GMD
10000 WST246655.00000 GMD