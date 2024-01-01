10 bin Samoa talasından Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile WST → GMD çevirin

1,000WS$ WST = 25,84D GMD

04:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → GMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GMD
1 WST → GMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek26,223726,2237
Düşük25,368225,1367
Ortalama25,794625,7885
Değişim0.46%2.78%
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1 WST → GMD istatistikleri

WST → GMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 26,2237, en düşük 25,3682 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 25,7946 oldu. WST → GMD kurundaki değişiklik 0.46 değerindeydi.

WST → GMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 26,2237, en düşük 25,1367 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 25,7885 oldu. WST → GMD kurundaki değişiklik 2.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - GMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53517,9431,4020,78984,4061,339
1 EUR1,05911,62619,0011,4840,83589,3861,418
1 AUD0,6510,615111,6890,9130,51454,9870,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7040,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Gambiya Dalaşı
1 WST25,83670 GMD
5 WST129,18350 GMD
10 WST258,36700 GMD
20 WST516,73400 GMD
50 WST1.291,83500 GMD
100 WST2.583,67000 GMD
250 WST6.459,17500 GMD
500 WST12.918,35000 GMD
1000 WST25.836,70000 GMD
2000 WST51.673,40000 GMD
5000 WST129.183,50000 GMD
10000 WST258.367,00000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Samoa Talası
1 GMD0,03870 WST
5 GMD0,19352 WST
10 GMD0,38705 WST
20 GMD0,77409 WST
50 GMD1,93523 WST
100 GMD3,87046 WST
250 GMD9,67615 WST
500 GMD19,35230 WST
1000 GMD38,70460 WST
2000 GMD77,40920 WST
5000 GMD193,52300 WST
10000 GMD387,04600 WST