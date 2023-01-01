bin Gambiya dalaşından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile GMD → WST çevirin

1000 gmd
42.25 wst

1.00000 GMD = 0.04225 WST

6:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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GMD → WST çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GMD → 0 WST
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86491.05987.95791.42511.635390.965518.4677
1GBP1.156211.22435101.6911.647611.890741.1163121.3512
1USD0.94430.81676183.05751.34571.544280.911817.4388
1INR0.01136910.009833670.012039910.0162020.01859290.01097790.209961

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Gambiya dalaşından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Gambiya dalaşı

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

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Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Samoa Talası
1 GMD0.04225 WST
5 GMD0.21125 WST
10 GMD0.42251 WST
20 GMD0.84501 WST
50 GMD2.11254 WST
100 GMD4.22507 WST
250 GMD10.56268 WST
500 GMD21.12535 WST
1000 GMD42.25070 WST
2000 GMD84.50140 WST
5000 GMD211.25350 WST
10000 GMD422.50700 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Gambiya Dalaşı
1 WST23.66830 GMD
5 WST118.34150 GMD
10 WST236.68300 GMD
20 WST473.36600 GMD
50 WST1183.41500 GMD
100 WST2366.83000 GMD
250 WST5917.07500 GMD
500 WST11834.15000 GMD
1000 WST23668.30000 GMD
2000 WST47336.60000 GMD
5000 WST118341.50000 GMD
10000 WST236683.00000 GMD