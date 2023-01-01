دولار فيجي إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل FJD إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٨٬٣٠٧٫١٤ szl

1.00000 FJD = 8.30714 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 10:59 UTC
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FJD إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.064988.41731.438151.661570.964818.188
1GBP1.1550711.23005102.1291.661181.919251.1144121.0086
1USD0.939050.812975183.02871.35051.560310.90617.0795
1INR0.011310.009791490.01204410.01626550.01879240.01091190.205706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Swazi Lilangeni
1 FJD8.30714 SZL
5 FJD41.53570 SZL
10 FJD83.07140 SZL
20 FJD166.14280 SZL
50 FJD415.35700 SZL
100 FJD830.71400 SZL
250 FJD2076.78500 SZL
500 FJD4153.57000 SZL
1000 FJD8307.14000 SZL
2000 FJD16614.28000 SZL
5000 FJD41535.70000 SZL
10000 FJD83071.40000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / دولار فيجي
1 SZL0.12038 FJD
5 SZL0.60189 FJD
10 SZL1.20378 FJD
20 SZL2.40756 FJD
50 SZL6.01890 FJD
100 SZL12.03780 FJD
250 SZL30.09450 FJD
500 SZL60.18900 FJD
1000 SZL120.37800 FJD
2000 SZL240.75600 FJD
5000 SZL601.89000 FJD
10000 SZL1203.78000 FJD