10 كرونة دنماركية إلى دينار بحريني

حوّل DKK إلى BHD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
kr1 DKK = 0.05839 BHD
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من DKK إلى BHD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من DKK إلى BHD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من DKK إلى BHD اليوم

DKKBHD
1 DKK0.058 BHD
5 DKK0.292 BHD
10 DKK0.584 BHD
20 DKK1.168 BHD
50 DKK2.919 BHD
100 DKK5.839 BHD
250 DKK14.597 BHD
500 DKK29.194 BHD
1000 DKK58.389 BHD
2000 DKK116.777 BHD
5000 DKK291.944 BHD
10000 DKK583.887 BHD
BHDDKK
1 BHD17.13 DKK
5 BHD85.63 DKK
10 BHD171.27 DKK
20 BHD342.53 DKK
50 BHD856.33 DKK
100 BHD1,712.66 DKK
250 BHD4,281.65 DKK
500 BHD8,563.30 DKK
1000 BHD17,126.60 DKK
2000 BHD34,253.20 DKK
5000 BHD85,633 DKK
10000 BHD171,266 DKK

الأسئلة الشائعة