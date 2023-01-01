Djiboutian Franc (DJF)

اسم العملة

Djiboutian Franc

رمز العملة

Fdj

سعر الصرف DJF

 USDEURGBPINRJPYRUBAUDZAR
من DJF0.005620.005280.004560.465740.833330.539310.008730.10594
إلى DJF178.05000189.56100219.473002.147121.200001.85420114.611009.43896

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف فرنك جيبوتي