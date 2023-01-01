Djiboutian Franc (DJF)
اسم العملة
Djiboutian Franc
رمز العملة
Fdj
سعر الصرف DJF
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|من DJF
|0.00562
|0.00528
|0.00456
|0.46574
|0.83333
|0.53931
|0.00873
|0.10594
|إلى DJF
|178.05000
|189.56100
|219.47300
|2.14712
|1.20000
|1.85420
|114.61100
|9.43896
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.