فرنك جيبوتي إلى جنيه جيرنزي

تحويل DJF إلى GGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 djf
4.45 ggp

1.00000 DJF = 0.00445 GGP

Mid-market exchange rate at 20:11
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86731.095491.29611.492321.657810.964318.7974
1 GBP1.15311.26285105.2521.720441.911241.1118421.6709
1 USD0.91290.79186183.3451.362351.513430.880417.1603
1 INR0.01095340.009500990.011998310.01634590.01815860.01056330.205895

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى جنيه جيرنزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى GGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

DJF إلى USD

DJF إلى EUR

DJF إلى GBP

DJF إلى INR

DJF إلى JPY

DJF إلى RUB

DJF إلى AUD

DJF إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Djiboutian Franc / جنيه غيرنسي
1 DJF0.00445 GGP
5 DJF0.02224 GGP
10 DJF0.04447 GGP
20 DJF0.08894 GGP
50 DJF0.22235 GGP
100 DJF0.44471 GGP
250 DJF1.11176 GGP
500 DJF2.22352 GGP
1000 DJF4.44705 GGP
2000 DJF8.89410 GGP
5000 DJF22.23525 GGP
10000 DJF44.47050 GGP
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / Djiboutian Franc
1 GGP224.86800 DJF
5 GGP1124.34000 DJF
10 GGP2248.68000 DJF
20 GGP4497.36000 DJF
50 GGP11243.40000 DJF
100 GGP22486.80000 DJF
250 GGP56217.00000 DJF
500 GGP112434.00000 DJF
1000 GGP224868.00000 DJF
2000 GGP449736.00000 DJF
5000 GGP1124340.00000 DJF
10000 GGP2248680.00000 DJF