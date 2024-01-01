吉布提法郎 (DJF)

貨幣名稱

吉布提法郎

Fdj

DJF 匯率

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
從DJF0.00562 0.00526 0.00450 0.46894 0.88675 0.51658 0.00861 0.10574
至DJF177.86400 190.27000 222.16100 2.13246 1.12772 1.93583 116.19000 9.45698

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比較匯率

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